Львівський блогер став заступником начальниці військової адміністрації Херсона

Ще нещодавно в нього можна було замовити рекламу в Instagram, інформує ZN.ua.

Львівський блогер став заступником начальниці військової адміністрації Херсона

Заступником начальниці Херсонської міської військової адміністрації Галини Лугової призначили львівського блогера Романа Салабая, повідомило херсонське видання «Мост».

Коли достеменно відбулось призначення невідомо, оскільки Херсонська МВА приховує всі кадрові рішення.

До цього 36-річний Роман Салабай жив у Львові, де займався громадською діяльністю. Зокрема у 2014 році разом із Ярославом Івахненком та Віталієм Доманицьким став співзасновником та керівником громадської організації “Вектор Європейського Розвитку “ВАРТО”.

Також новий чиновник Херсона є співзасновником та керівником “Юридичнної компанії “Євро менеджмент консалтинг” та у 2020 році він отримав адвокатське свідоцтво.

Однак насамперед Роман Салабай відомий Instagram-блогєр. Зокрема саме він у 2021 році розповів про скандальну БДСМ-вечірку в День пам?яті жертв Голодомору, яку влаштували львівські блогери.

Водночас якщо ще недавно в Instagram можна було замовити рекламу в Салабая, то зараз ця сторінка недоступна, а в Instagram можна знайти або ж «особистий резевний блог», який щоправда існує щонайменше з 2018 року, або ж маркетингу сторінку в соцмережі, де також можна замовити рекламу чи отримати "маркетингову консультацію".

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Ірина Знась, ZN.ua





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