Львівський блогер став заступником начальниці військової адміністрації Херсона

Заступником начальниці Херсонської міської військової адміністрації Галини Лугової призначили львівського блогера Романа Салабая, повідомило херсонське видання « Мост ».

Коли достеменно відбулось призначення невідомо, оскільки Херсонська МВА приховує всі кадрові рішення.

До цього 36-річний Роман Салабай жив у Львові, де займався громадською діяльністю. Зокрема у 2014 році разом із Ярославом Івахненком та Віталієм Доманицьким став співзасновником та керівником громадської організації “Вектор Європейського Розвитку “ВАРТО”.

Також новий чиновник Херсона є співзасновником та керівником “Юридичнної компанії “Євро менеджмент консалтинг” та у 2020 році він отримав адвокатське свідоцтво.

Однак насамперед Роман Салабай відомий Instagram-блогєр. Зокрема саме він у 2021 році розповів про скандальну БДСМ-вечірку в День пам?яті жертв Голодомору, яку влаштували львівські блогери.

Водночас якщо ще недавно в Instagram можна було замовити рекламу в Салабая, то зараз ця сторінка недоступна, а в Instagram можна знайти або ж «особистий резевний блог», який щоправда існує щонайменше з 2018 року, або ж маркетингу сторінку в соцмережі, де також можна замовити рекламу чи отримати "маркетингову консультацію".

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