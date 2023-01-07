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2023-01-07
Мінус майже пів тисячі окупантів за добу: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворога
Зранку ворог також недорахувався танків, ББМ, артилерійських систем та засобів ППО, інформує
© КМДА
Почалася 318 доба спротиву українців повномасштабному вторгненню РФ до України. Генштаб ЗСУ
Так, за понад 10 місяців повномасштабної війни росіяни втратили:
- особового складу – близько 110740 (+490) одиниць;
- танків – 3066 (+2) од.;
- бойових броньованих машин – 6125 (+1) од.;
- артилерійських систем – 2062 (+3) од.;
- РСЗВ – 431 (+0) од.;
- засобів ППО 217 (+2) од.;
- літаків – 285 (+0) од.;
- гелікоптерів – 272 (+0) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1844 (+0) од.;
- крилатих ракет – 723 (+0) од.;
- кораблів/катерів – 16 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4798 (+1) од.;
- спеціальної техніки – 182 (+0) од.
«Дані уточнюються. Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила – в правді!», – додали в Генштабі.
Юлія Москаленко, ZN.ua