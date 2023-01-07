Мінус майже пів тисячі окупантів за добу: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворога

Почалася 318 доба спротиву українців повномасштабному вторгненню РФ до України. Генштаб ЗСУ повідомив орієнтовні втрати ворога станом на 7 січня 2023 року.

Так, за понад 10 місяців повномасштабної війни росіяни втратили:

особового складу – близько 110740 (+490) одиниць;

танків – 3066 (+2) од.;

бойових броньованих машин – 6125 (+1) од.;

артилерійських систем – 2062 (+3) од.;

РСЗВ – 431 (+0) од.;

засобів ППО 217 (+2) од.;

літаків – 285 (+0) од.;

гелікоптерів – 272 (+0) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1844 (+0) од.;

крилатих ракет – 723 (+0) од.;

кораблів/катерів – 16 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 4798 (+1) од.;

спеціальної техніки – 182 (+0) од.

«Дані уточнюються. Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила – в правді!», – додали в Генштабі.