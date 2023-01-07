Мінус майже пів тисячі окупантів за добу: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворога

Зранку ворог також недорахувався танків, ББМ, артилерійських систем та засобів ППО, інформує ZN.ua.

Мінус майже пів тисячі окупантів за добу: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворога
© КМДА

Почалася 318 доба спротиву українців повномасштабному вторгненню РФ до України. Генштаб ЗСУ повідомив орієнтовні втрати ворога станом на 7 січня 2023 року.

Так, за понад 10 місяців повномасштабної війни росіяни втратили:

  • особового складу – близько 110740 (+490) одиниць;
  • танків – 3066 (+2) од.;
  • бойових броньованих машин – 6125 (+1) од.;
  • артилерійських систем – 2062 (+3) од.;
  • РСЗВ – 431 (+0) од.;
  • засобів ППО 217 (+2) од.;
  • літаків – 285 (+0) од.;
  • гелікоптерів – 272 (+0) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1844 (+0) од.;
  • крилатих ракет – 723 (+0) од.;
  • кораблів/катерів – 16 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4798 (+1) од.;
  • спеціальної техніки – 182 (+0) од.

«Дані уточнюються. Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила – в правді!», – додали в Генштабі.





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