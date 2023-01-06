У Німеччині розповіли, коли передадуть Україні БМП Marder і систему Patriot

Німеччина має намір відправити в Україну бойові машини піхоти Marder і систему протиповітряної оборони Patriot, про передачу яких стало відомо 5 січня, протягом першого кварталу 2023 року. Про це заявив речник уряду ФРН Штеффен Гебештрайт, пише The Guardian .

Він підтвердив попередні дані ЗМІ, що Київ отримає близько 40 БМП Marder від Берліна. ЗРК Patriot буде надана зі складів німецької армії.

"Ці 40 транспортних засобів мають бути готові вже в першому кварталі для того, щоб їх можна було передати Україні", – сказав Гебештрайт журналістам.