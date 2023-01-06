У Німеччині розповіли, коли передадуть Україні БМП Marder і систему Patriot

Речник уряду також уточнив кількість Marder, що буде поставлена нашій державі, інформує ZN.ua.

У Німеччині розповіли, коли передадуть Україні БМП Marder і систему Patriot

Німеччина має намір відправити в Україну бойові машини піхоти Marder і систему протиповітряної оборони Patriot, про передачу яких стало відомо 5 січня, протягом першого кварталу 2023 року. Про це заявив речник уряду ФРН Штеффен Гебештрайт, пише The Guardian.

Він підтвердив попередні дані ЗМІ, що Київ отримає близько 40 БМП Marder від Берліна. ЗРК Patriot буде надана зі складів німецької армії.

"Ці 40 транспортних засобів мають бути готові вже в першому кварталі для того, щоб їх можна було передати Україні", – сказав Гебештрайт журналістам.


Максим Царук, ZN.ua





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