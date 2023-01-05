Янукович 7 березня перебував у Мінську, бо росіяни планували вже захопити Київ – Данілов

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що президент-утікач Віктор Янукович 7 березня 2022 року перебував у столиці Білорусі, готуючись прибути до захопленого Росією Києва. Про це очільник РНБО повідомив в ефірі телемарафону.

Як зазначив Данілов, росіяни мали два плани. Перший план – максимум до 7 березня окупувати лівобережну частину України з Києвом. Саме в цей день, наголосив Данілов, Янукович перебував у Мінську, оскільки він нібито мав на той час уже бути в Україні.

Наступним етапом, за його словами, росіяни хотіли захопити всю Україну до самого Львова та сподівалися здійснити це за 19 днів.

Секретар Ради нацбезпеки і оборони нагадав, що повністю підготуватися до повномасштабної війни неможливо, але весь апарат РНБО почав готуватися з грудня 2019 року "дуже-дуже потужно".

"Якби держава не була готова до війни, то за три-п'ять днів росіяни мали б той успіх, на який вони розраховували", – додав він.