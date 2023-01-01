Держсекретар США Блінке назвав свою улюблену українську пісню: "Музика перевершує відзнаки"

Ентоні Блінкен

Державний Секретар США Ентоні Блінкен оприлюднив плей-лист з улюбленими піснями цього року у додатку Spotify.

Посилання на плей-лист Держдеп опублікував у своєму Twitter.

«Музика перевершує відмінності. Кожен може оцінити гарний біт, майстерно зіграний інструмент і чудовий вокал – ось чому музика зближує. Якщо ви мені не вірите, послухайте деякі з моїх улюблених мелодій з усього світу цього року», - написав Блінкен.

Серед фаворитів Блінкена є виконавці The FaNaTIX, Carly Rae Jepsen, La Mosca Tse-Tse та інші. У плей-лист Держдепа увійшла також пісня «Стефанія» української групи Kalush Orchestra.

Нагадаємо, 15 травня український гурт Kalush Orchestra став переможцем міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення 2022».

Kalush Orchestra


Алексей Ионов, politeka.net





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