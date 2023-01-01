Україна прийняла повну базу євростандартів: що це означає

Сьогодні керівник національного органу стандартизації Олег Швидкий підписав наказ про пакетне прийняття європейських нормативних документів CEN-CENELEC в Україні. Про це повідомляє Міністерство економіки України.

«Національний орган стандартизації України, за підтримки та безпосередньої участі директора департаменту технічного регулювання Міністерства економіки України Олександра Панкова, провели роботу з європейськими експертами CEN-CENELEC щодо актуалізації бази європейських стандартів та вивчення правових засад, що забезпечило можливість пакетного прийняття європейських стандартів в Україні як національні», - йдеться у повідомленні.

З переліком прийнятих стандартів можна ознайомитись на офіційному сайті національного органу стандартизації ДП «УкрНДНЦ».

Що це дає Україні?

Прийняття та впровадження європейських стандартів в українську економіку дозволить: