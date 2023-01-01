Україна прийняла повну базу євростандартів: що це означає

Це може пришвидшити доступ українських товарів на ринки ЄС, інформує ZN.ua.

Сьогодні керівник національного органу стандартизації Олег Швидкий підписав наказ про пакетне прийняття європейських нормативних документів CEN-CENELEC в Україні. Про це повідомляє Міністерство економіки України.

«Національний орган стандартизації України, за підтримки та безпосередньої участі директора департаменту технічного регулювання Міністерства економіки України Олександра Панкова, провели роботу з європейськими експертами CEN-CENELEC щодо актуалізації бази європейських стандартів та вивчення правових засад, що забезпечило можливість пакетного прийняття європейських стандартів в Україні як національні», - йдеться у повідомленні.

З переліком прийнятих стандартів можна ознайомитись на офіційному сайті національного органу стандартизації ДП «УкрНДНЦ».

Що це дає Україні?

Прийняття та впровадження європейських стандартів в українську економіку дозволить:

  • швидше ратифікувати Угоду АСАА (Угода щодо доступу українських товарів на ринки ЄС);
  • відкриє нові можливості та перспективи для українського бізнесу.


Артем Руденко, ZN.ua





Интересные новости
Всеобщая мобилизация: в армию могут призвать даже снятых с воинского учетаВсеобщая мобилизация: в армию могут призвать даже снятых с воинского учета
Росія посилює оборону Кремінної — британська розвідкаРосія посилює оборону Кремінної — британська розвідка
Росії може вистачити ресурсів ще на 2-3 роки війни — директор Defense ExpressРосії може вистачити ресурсів ще на 2-3 роки війни — директор Defense Express
Лінкявічюс: Росії потрібні переговори не про Україну, а про свою долюЛінкявічюс: Росії потрібні переговори не про Україну, а про свою долю
В Кремлі заявили, що «мирний план» України має враховувати входження до складу РФ окупованих територійВ Кремлі заявили, що «мирний план» України має враховувати входження до складу РФ окупованих територій
Блок рекламы


Похожие новости
Швеція прийняла головування в Раді Євросоюзу. Один з пріоритетів – підтримка УкраїниШвеція прийняла головування в Раді Євросоюзу. Один з пріоритетів – підтримка України
Під час обміну полоненими Україна повернула пса Адіка з АзовсталіПід час обміну полоненими Україна повернула пса Адіка з Азовсталі
Блінкен: Україна пропонує мир – Росія відповідає ракетамиБлінкен: Україна пропонує мир – Росія відповідає ракетами
Сьогодні Україна виконує функцію головної країни НАТО, яка знищує російську армію, – РезніковСьогодні Україна виконує функцію головної країни НАТО, яка знищує російську армію, – Резніков
ЗСУ попереджають, що наступний удар Росії по Україні може бути комбінованим: що це означаєЗСУ попереджають, що наступний удар Росії по Україні може бути комбінованим: що це означає
ЦАР та велика Україна: у Буданова виявили цікаву карту РосіїЦАР та велика Україна: у Буданова виявили цікаву карту Росії
Гордон про путін: «Йому потрібна вся Україна – це таке ненаситне тварюка, що він не зупиниться»Гордон про путін: «Йому потрібна вся Україна – це таке ненаситне тварюка, що він не зупиниться»
Можливості системи ППО Patriot, яку має отримати Україна, обмежені – АРМожливості системи ППО Patriot, яку має отримати Україна, обмежені – АР
Допоможуть знищити окупантів: Україна одержала нову партію БТР SpartanДопоможуть знищити окупантів: Україна одержала нову партію БТР Spartan
У межах обміну полоненими Україна передала Росії священника УПЦ (МП)У межах обміну полоненими Україна передала Росії священника УПЦ (МП)
Последние новости
Подгружаем последние новости