Україна прийняла повну базу євростандартів: що це означає
Це може пришвидшити доступ українських товарів на ринки ЄС, інформує
Сьогодні керівник національного органу стандартизації Олег Швидкий підписав наказ про пакетне прийняття європейських нормативних документів CEN-CENELEC в Україні. Про це повідомляє Міністерство економіки України.
«Національний орган стандартизації України, за підтримки та безпосередньої участі директора департаменту технічного регулювання Міністерства економіки України Олександра Панкова, провели роботу з європейськими експертами CEN-CENELEC щодо актуалізації бази європейських стандартів та вивчення правових засад, що забезпечило можливість пакетного прийняття європейських стандартів в Україні як національні», -
З переліком прийнятих стандартів можна ознайомитись на офіційному
Що це дає Україні?
Прийняття та впровадження європейських стандартів в українську економіку дозволить:
- швидше ратифікувати Угоду АСАА (Угода щодо доступу українських товарів на ринки ЄС);
- відкриє нові можливості та перспективи для українського бізнесу.