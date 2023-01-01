Справа Лая: Пекін надає лідеру Гонконгу більше повноважень у справах, пов'язаних із безпекою

У п'ятницю Пекін ухвалив, що лідер Гонконгу має право вирішувати, чи можуть іноземні адвокати брати участь у справах про національну безпеку в місті — рішення, яке може фактично заблокувати видатного видавця Джиммі Лая, який виступає за демократію, від найму британського адвоката для захисту під час гучного судового процесу, результат якого загрожує йому десятьма роками в'язниці.