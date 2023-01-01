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2023-01-01
Справа Лая: Пекін надає лідеру Гонконгу більше повноважень у справах, пов'язаних із безпекою
...І "вмиває руки".
У п'ятницю Пекін ухвалив, що лідер Гонконгу має право вирішувати, чи можуть іноземні адвокати брати участь у справах про національну безпеку в місті — рішення, яке може фактично заблокувати видатного видавця Джиммі Лая, який виступає за демократію, від найму британського адвоката для захисту під час гучного судового процесу, результат якого загрожує йому десятьма роками в'язниці.
Юлія Мельничук, ZN.ua