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2022-12-28
В Кремлі заявили, що «мирний план» України має враховувати входження до складу РФ окупованих територій
За словами Пєскова, жоден план, який не враховує «ці реалії, не може претендувати на те, щоб бути ухваленим», інформує
© Офіційний сайт Кремля
Будь-який «мирний план» України має враховувати входження до складу Росії тимчасово окупованих українських територій, заявив речник російського президента Дмітрій Пєсков,
«Поки немає жодного „мирного плану“ України, давайте почнемо з цього. Знову ж таки не може існувати жодний „мирний план“ України, який не враховує сьогоднішніх реалій з російської території, з входженням до складу Росії нових регіонів — чотирьох», — сказав речник глави Кремля.
За його словами, жодний план, який не враховує «ці реалії, не може претендувати на те, щоб бути ухваленим».
Анастасія Гурін, ZN.ua