В Кремлі заявили, що «мирний план» України має враховувати входження до складу РФ окупованих територій

Будь-який «мирний план» України має враховувати входження до складу Росії тимчасово окупованих українських територій, заявив речник російського президента Дмітрій Пєсков, повідомляють росЗМІ.

«Поки немає жодного „мирного плану“ України, давайте почнемо з цього. Знову ж таки не може існувати жодний „мирний план“ України, який не враховує сьогоднішніх реалій з російської території, з входженням до складу Росії нових регіонів — чотирьох», — сказав речник глави Кремля.

За його словами, жодний план, який не враховує «ці реалії, не може претендувати на те, щоб бути ухваленим».