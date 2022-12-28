Росіяни окопали радіолокаційну станцію на півдні Криму: супутникові знімки

Російські війська будують лінію оборони глибоко в тилу, інформує ZN.ua.

Росіяни окопали радіолокаційну станцію на півдні Криму: супутникові знімки
© УНІАН

Російські війська вирили окопи навколо радіолокаційної станції біля Лазурного на півдні окупованого Криму. Супутникові знімки окопів опублікував у Твіттері швейцарський OSINT-аналітик Бенджамін Пітте.

Траншеї були зафіксовані за допомогою останніх супутникових знімків високої роздільної здатності. При цьому Пітте не виключає, що система оборони, можливо, була розширена після того, як було зроблено зображення.


Ірина Знась, ZN.ua





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