Росіяни окопали радіолокаційну станцію на півдні Криму: супутникові знімки

Російські війська вирили окопи навколо радіолокаційної станції біля Лазурного на півдні окупованого Криму. Супутникові знімки окопів опублікував у Твіттері швейцарський OSINT-аналітик Бенджамін Пітте.

Траншеї були зафіксовані за допомогою останніх супутникових знімків високої роздільної здатності. При цьому Пітте не виключає, що система оборони, можливо, була розширена після того, як було зроблено зображення.