Їхала до дочки: зрадниця України рвонула до ЄС, але все закінчилося для неї погано

Їхала до дочки: зрадниця України рвонула до ЄС, але все закінчилося для неї погано

Великими неприємностями закінчилася поїздка «помічниці голови однієї із сільрад» Херсонської області до Латвії.

Як повідомляють російські ЗМІ з посиланням на так звану «главу адміністрації» окупаційної влади Снігурівського району Юрія Барбашова, жінка поїхала до Латвії, бажаючи відвідати доньку.

До цього «помічниця голови однієї із сільрад» співпрацювала з росією та евакуювалася з підконтрольної Україні частини регіону.

«Одна з помічниць глав сільрад, що евакуювалися з нами, Лариса Котляр, побула деякий час у російській федерації, а потім вирішила відвідати свою дочку, яка проживає в Європі. Буквально на латвійському кордоні її було заарештовано, депортовано в Україну і відразу терміново засуджено на 15 років», — сказав Барбашов.

Нагадаємо, у березні поточного року президент України Володимир Зеленський підписав закон про колаборантів, який передбачає кримінальну відповідальність за співпрацю з владою РФ. Максимальне покарання становить до 15 років.

Також передбачено заборону на зайняття державних посад або посад у місцевих органах влади на 15 років та інші стягнення, наприклад, ліквідація юридичних осіб.

Відповідний законопроект було ухвалено Верховною Радою 3 березня.


Катерина Петренко, politeka.net





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