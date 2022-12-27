Намісник Лаври Павло поскаржився Зеленському, що в УПЦ МП забирають два головні храми

У понеділок, 26 грудня, настоятель Києво-Печерської лаври митрополит Української православної церкви Московського патріархату Павло Лебідь записав звернення до президента України Володимира Зеленського, у якому поскаржився, що в УПЦ МП відбирають храми у Лаврі. Звернення опублікували на YouTube-каналі Лаври.

Павло Лебідь сказав, в.о. гендиректора національного заповідника «Києво-Печерська лавра» Олександр Рудник повідомив «сумну звістку» про те, що з 1 січня УПЦ МП не зможе здійснювати богослужіння в Успенському соборі і Трапезній церкві, які були в оренді у церкви.

«Директор музею повідомив, що ми можемо служити востаннє 31 грудня, а вже наступного дня 1 січня не маємо права переступити поріг Трапезного і Успенського собору», – сказав настоятель Лаври.