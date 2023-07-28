Путін поскаржився лідерам країн Африки, що з ним ніхто не хоче вести переговори

Господар Кремля згадав і НАТО, і Україну.

Президент країни-терористки Владімір Путін поскаржився представникам африканських країн, які приїхали на саміт Росія-Африка, що з ним нібито ніхто не хоче вести переговори в рамках війни, розв'язаної Кремлем в Україні. За хвилину виступу Путін тричі повторив цю тезу, забувши нагадати, що РФ уже довгі роки війни в Україні не прагне виконувати будь-які домовленості, досягнуті під час тих чи інших попередніх домовленостей, інформує ZN.ua.

«Усі протиріччя мають вирішуватись у ході переговорів, але проблема полягає в тому, що з нами відмовляються вести переговори. В основі конфлікту лежить створення загроз Росії з боку США і НАТО. А вони відмовляються від переговорів щодо забезпечення рівної безпеки для всіх, включаючи Росію», – заявив Путін.

Він згадав і про Україну. Щоправда, назвавши Україну Україною, швидко виправився і за старою традицією заявив про «український режим». Президент країни, яка ще 1991 року зобов'язалася поважати територіальну цілісність та суверенітет України й забула про це 2014 року, заявив, що готовий до переговорів, але «не може до них примушувати».

«Офіційно про це заявили і президент України ухвалив відповідний декрет з цього питання, який забороняє вести переговори. Ми неодноразово говорили, і я офіційно заявляв, що ми готові до цих переговорів. Але ж ми не можемо нав'язувати ці переговори», – додав Путін.

Раніше аналітики Інституту вивчення війни наголосили, що своїми закликами до переговорів РФ намагається послабити підтримку України від союзників. Додається, що Кремль втілює цю операцію так: одні високопосадовці Кремля висловлюють готовність до переговорів, а водночас інші озвучують максимальні цілі Росії у війні.





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