ЗСУ ліквідували російського топморпіха й зрадника України Юрія Павлова

Начальником штабу його призначили минулого року.

Так званий "губернатор" тимчасово окупованого Севастополя Міхаїл Развожаєв повідомив, що учора, 17 серпня, був похований начальник штабу 810-ї бригади морської піхоти РФ - заступник командира батальйону матеріального забезпечення Юрій Павлов.На своєму Tg-каналі колаборант додав, що окупант помер у шпиталі внаслідок поранень, воював він на запорізькому напрямку, інформує ZN.ua.

ЗСУ ліквідували російського топморпіха й зрадника України Юрія Павлова
© Соцмережі

Павлов - українець. Народився він у Новоіванівці в Луганській області. У 2009-му переїхав у Севастополь, де служив у 810-й бригаді морської піхоти.

Начальником штабу росіяни призначили Павлова минулого року.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





Интересные новости
Росія щомісяця мобілізує до війська близько 20 тисяч громадян: Юсов розповів подробиціРосія щомісяця мобілізує до війська близько 20 тисяч громадян: Юсов розповів подробиці
Атака на авіабазу Сольци була здійснена з території РФ - британська розвідкаАтака на авіабазу Сольци була здійснена з території РФ - британська розвідка
«Боягузливий удар» – глава дипломатії ЄС про ракетний удар Росії по Чернігову«Боягузливий удар» – глава дипломатії ЄС про ракетний удар Росії по Чернігову
Президент Литви приїхав в Київ на святкування Дня Незалежності УкраїниПрезидент Литви приїхав в Київ на святкування Дня Незалежності України
Росіяни у досить складному становищі, тому що зазнали величезних втрат — МілліРосіяни у досить складному становищі, тому що зазнали величезних втрат — Міллі
Блок рекламы


Похожие новости
Дрон атакував автівку російського Z-воєнкора на ХерсонщиніДрон атакував автівку російського Z-воєнкора на Херсонщині
Словенія приєдналася до декларації G7 про гарантії безпеки для УкраїниСловенія приєдналася до декларації G7 про гарантії безпеки для України
Президент Литви приїхав в Київ на святкування Дня Незалежності УкраїниПрезидент Литви приїхав в Київ на святкування Дня Незалежності України
Українські захисники ліквідували вранці другий російський гелікоптерУкраїнські захисники ліквідували вранці другий російський гелікоптер
Кулеба: Мета України — кордони 1991-го. І байдуже, скільки часу це займеКулеба: Мета України — кордони 1991-го. І байдуже, скільки часу це займе
Керівник апарату генсека НАТО Єнссен назвав "помилкою" свої заяви щодо обміну територій України на членство в АльянсіКерівник апарату генсека НАТО Єнссен назвав "помилкою" свої заяви щодо обміну територій України на членство в Альянсі
"Це справа України – як захищати власну територію" – у німецькому уряді відмовилися давати оцінки діям ЗСУ"Це справа України – як захищати власну територію" – у німецькому уряді відмовилися давати оцінки діям ЗСУ
Міноборони США прогнозує тривалий і важкий контрнаступ УкраїниМіноборони США прогнозує тривалий і важкий контрнаступ України
В України є план на випадок смерті Зеленського — PoliticoВ України є план на випадок смерті Зеленського — Politico
Уночі була спроба ДРГ проникнути на територію України з півночіУночі була спроба ДРГ проникнути на територію України з півночі
Последние новости
Подгружаем последние новости