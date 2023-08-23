ЗСУ ліквідували російського топморпіха й зрадника України Юрія Павлова

Начальником штабу його призначили минулого року.

Так званий "губернатор" тимчасово окупованого Севастополя Міхаїл Развожаєв повідомив, що учора, 17 серпня, був похований начальник штабу 810-ї бригади морської піхоти РФ - заступник командира батальйону матеріального забезпечення Юрій Павлов. На своєму Tg-каналі колаборант додав, що окупант помер у шпиталі внаслідок поранень, воював він на запорізькому напрямку, інформує ZN.ua .

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Павлов - українець. Народився він у Новоіванівці в Луганській області. У 2009-му переїхав у Севастополь, де служив у 810-й бригаді морської піхоти.

Начальником штабу росіяни призначили Павлова минулого року.