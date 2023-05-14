Окупанти на Херсонщині забирають у жителів катери

У такий спосіб вони прагнуть перекрити дефіцит катерів у їхніх підрозділах.

На тимчасово окупованій частині Херсонщини російські загарбники відібрали катери у місцевих мешканців, повідомляє речник Оперативного командування «Південь» Владислав Назаров, інформує ZN.ua.

Окупанти на Херсонщині забирають у жителів катери
© Getty Images

«Днями росіяни провели катери «офіційно» і, згідно з паперами, передали їх на баланс військових формувань Збройних сил Росії», — написав він у своєму Telegram-каналі.

Назаров додав, що у такий спосіб окупанти за вказівкою колаборанта Володимира Сальдо забрали у місцевих щонайменше сто човнів.

«Таким чином зрадник хоче прислужити російським військовим, аби перекрити дефіцит катерів у їхніх підрозділах», — вважає Назаров.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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