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2023-05-14
Окупанти на Херсонщині забирають у жителів катери
У такий спосіб вони прагнуть перекрити дефіцит катерів у їхніх підрозділах.
На тимчасово окупованій частині Херсонщини російські загарбники відібрали катери у місцевих мешканців,
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«Днями росіяни провели катери «офіційно» і, згідно з паперами, передали їх на баланс військових формувань Збройних сил Росії», — написав він у своєму Telegram-каналі.
Назаров додав, що у такий спосіб окупанти за вказівкою колаборанта Володимира Сальдо забрали у місцевих щонайменше сто човнів.
«Таким чином зрадник хоче прислужити російським військовим, аби перекрити дефіцит катерів у їхніх підрозділах», — вважає Назаров.
Микита Ткаченко, ZN.ua