Данілов: Путін помилився у найголовнішому рішенні свого життя – напасти на Україну

За словами секретаря РНБО, кремлівський диктатор хоче "відсидітися у бункері" до того моменту, коли "Захід стомиться від України".

© Василь Артюшенко, ZN.UA

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Путін чекає того моменту, коли країни-союзники України зменшать свою допомогу, але, за словами Данілова, час не грає на користь російського президента. Про це він написав у своєму Facebook, інформує ZN.ua .

"До дискусії на кого працює час у злочинній російській війні проти України. Час працює на тих, хто ухвалює правильні рішення, керується цінностями, активно діє, не боїться і не відступає. Решта факторів має другорядне значення. Не існує жодної непереборної визначеності. Всі ці розмови, що час грає на боці ворога, не варті нічого.

Кремлівський щур, не обмежений термінами виборних процедур, сподівається пересидіти в бункері і дочекатися, чи то коли "Захід стомиться від України", чи то коли допоможе Китай або коли оберуть нового президента в США , чи в Україні почнуться "голодні бунти", - пояснив секретар РНБО.

За словами Данілова, "Путін вичерпав свій часовий ліміт".

"Те, до чого він готувався 20 років і провалив на старті, неможливо виправити ані за рік, ані за два, ані за три. Він помилився у найголовнішому рішенні свого життя – напасти на Україну, після чого з п'єдесталу найбільш впливової людини світу перемістився у статус підозрюваного злочинця Гаазького трибуналу. Так на чиєму боці грає час?" - підсумував він.