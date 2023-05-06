У Міноборони озвучили головні очікування від саміту НАТО

За словами Резнікова, список складається з семи пунктів.

Міністр оборони України Олексій Резніков у відеозверненні під час конференції у вашингтонському аналітичному центрі "Атлантична рада" в п'ятницю, присвяченій підготовці до саміту НАТО, що відбудеться у Вільнюсі в липні озвучив головні очікування від зустрічі Альянсу. Про це повідомляє Голос Америки, інформує ZN.ua.

У Міноборони озвучили головні очікування від саміту НАТО
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За словами міністра оборони України, очкування складаються із семи пунктів:

- Гарантії безпеки України від НАТО, що діятимуть до вступу України в Альянс.

- Готовність НАТО підтримати формулу миру, запропоновану президентом України Володимир Зеленський. Як повідомлялось, Зеленський представив десятикрокову формулу миру на саміті G20 цього року. Вона, серед іншого, включає відновлення територіальної цілісності України, виведення російських військ, звільнення всіх полонених, трибунал над винними в агресії та безпекові гарантії для України.

- Продовження відданості НАТО забезпечувати нагальні оборонні потреби України, включаючи ППО, далекобійну артилерію, боєприпаси, танки та бойові літаки.

- Оборонна підтримка України до того, як буде повністю відновлено суверенітет України.

- Створення механізму кризових консультацій з Україною в рамках Статті 4 Статуту НАТО.

- Перетворення Комісії НАТО - Україна на Раду НАТО - Україна, з переходу України на стандарти НАТО в оборонних системах, медичної допомоги та розмінування.

Раніше президенти Чехії та Словаччини, Петр Павел і Зузана Чапутова, підписали спільну декларацію з главою України Володимиром Зеленським під час візиту в Київ, у якій підтвердили, що підтримуватимуть нашу державу на шляху до членства в Європейському Союзі та Північноатлантичному Альянсі.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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