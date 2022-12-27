Лавров заявив, що у Пентагоні "погрожують вбити Путіна"

Голова МЗС РФ закликав "подумати про можливі наслідки таких планів", інформує ZN.ua.

Міністр закордонних справ Росії Сєргєй Лавров заявив, що "неназвані офіційні особи" у Міністерстві оборони США загрожують фізичним усуненням російського президента Владіміра Путіна. Побоювання пролунали в інтерв'ю чиновника для "ТАСС".

"Далі, ніж інші, пішли у Вашингтоні: там якісь неназвані офіційні особи з Пентагону фактично пригрозили завдати по Кремлю "обезголовлювального удару", по суті, йдеться про загрозу фізичного усунення очільника російської держави. Якщо такі ідеї насправді кимось виношуються, цей хтось має дуже добре подумати про можливі наслідки таких планів", – сказав голова МЗС.

Лавров не став уточнювати, чиї саме слова він мав на увазі. Ймовірно, міністр посилався на вересневу статтю Newsweek, в якій неназвані військові джерела заявили, що варіанти відповіді на застосування РФ ядерної зброї в Україні включають "обезголовлювальний удар", який дозволить "вбити Путіна в самому серці Кремля".


Богдан Затула, ZN.ua





Интересные новости
Всеобщая мобилизация: в армию могут призвать даже снятых с воинского учетаВсеобщая мобилизация: в армию могут призвать даже снятых с воинского учета
Ізраїль передав на Херсонщину 17 генераторівІзраїль передав на Херсонщину 17 генераторів
Окупанти проводять приховану мобілізацію у Криму – ЦНСОкупанти проводять приховану мобілізацію у Криму – ЦНС
Business Insider: Армію Росії легко обдурити, але це створює ризикиBusiness Insider: Армію Росії легко обдурити, але це створює ризики
Сі Цзіньпін на зустрічі з Мєдвєдєвим заявив, що Китай хоче переговорів щодо УкраїниСі Цзіньпін на зустрічі з Мєдвєдєвим заявив, що Китай хоче переговорів щодо України
Блок рекламы


Похожие новости
Пєсков заявив, що РФ не піде на переговори на умовах УкраїниПєсков заявив, що РФ не піде на переговори на умовах України
Сі Цзіньпін на зустрічі з Мєдвєдєвим заявив, що Китай хоче переговорів щодо УкраїниСі Цзіньпін на зустрічі з Мєдвєдєвим заявив, що Китай хоче переговорів щодо України
У Росії суд заявив, що полонені українці не мають права на адвокатаУ Росії суд заявив, що полонені українці не мають права на адвоката
Путін заявив, що Росії варто було раніше розпочати повномасштабну війну проти УкраїниПутін заявив, що Росії варто було раніше розпочати повномасштабну війну проти України
Шойгу заявив, що Росія може застосувати в Україні сучасну зброюШойгу заявив, що Росія може застосувати в Україні сучасну зброю
Сійярто заявив, що Угорщина і далі блокуватиме засідання Комісії Україна-НАТОСійярто заявив, що Угорщина і далі блокуватиме засідання Комісії Україна-НАТО
Ердоган заявив, що обмірковує наземну операцію у СиріїЕрдоган заявив, що обмірковує наземну операцію у Сирії
Моравецький заявив, що Польща продовжить підтримувати Україну: "Якщо ми відвернемося..."Моравецький заявив, що Польща продовжить підтримувати Україну: "Якщо ми відвернемося..."
Віце-міністр культури Польщі заявив, що його країна має замінити Росію у G20Віце-міністр культури Польщі заявив, що його країна має замінити Росію у G20
Гетманцев заявив, що автори податкової реформи 10-10-10 це маргінали, і анонсував індексацію податків
Последние новости
Подгружаем последние новости