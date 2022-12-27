Лавров заявив, що у Пентагоні "погрожують вбити Путіна"
Голова МЗС РФ закликав "подумати про можливі наслідки таких планів", інформує
Міністр закордонних справ Росії Сєргєй Лавров заявив, що "неназвані офіційні особи" у Міністерстві оборони США загрожують фізичним усуненням російського президента Владіміра Путіна. Побоювання
"Далі, ніж інші, пішли у Вашингтоні: там якісь неназвані офіційні особи з Пентагону фактично пригрозили завдати по Кремлю "обезголовлювального удару", по суті, йдеться про загрозу фізичного усунення очільника російської держави. Якщо такі ідеї насправді кимось виношуються, цей хтось має дуже добре подумати про можливі наслідки таких планів", – сказав голова МЗС.
Лавров не став уточнювати, чиї саме слова він мав на увазі. Ймовірно, міністр посилався на вересневу