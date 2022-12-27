Лавров заявив, що у Пентагоні "погрожують вбити Путіна"

Міністр закордонних справ Росії Сєргєй Лавров заявив, що "неназвані офіційні особи" у Міністерстві оборони США загрожують фізичним усуненням російського президента Владіміра Путіна. Побоювання пролунали в інтерв'ю чиновника для "ТАСС".

"Далі, ніж інші, пішли у Вашингтоні: там якісь неназвані офіційні особи з Пентагону фактично пригрозили завдати по Кремлю "обезголовлювального удару", по суті, йдеться про загрозу фізичного усунення очільника російської держави. Якщо такі ідеї насправді кимось виношуються, цей хтось має дуже добре подумати про можливі наслідки таких планів", – сказав голова МЗС.