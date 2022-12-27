Польща отримає від Франції два супутника
Міністри оборони двох країн підписали угоду про постачання пристроїв, інформує
Міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак підписав угоду із міністром оборони Франції Себастьяном Лекорню, який зараз перебуває у Варшаві перед поїздкою до України, про поставку до Польщі двох супутників для спостереження разом з приймальною станцією,
Маріуш Блащак заявив, що супутники доповнять і посилять можливості Війська Польського щодо стримування та раннього попередження загроз, а також знайдуть і цивільне застосування.
«Вони важливі не лише для військових, а й для інших потреб, і будуть використовуватись, наприклад, для попередження стихійних лих, що дуже важливо для пожежників. І я радію з цього приводу, що можливості в такий спосіб значно розширяться», – зазначив очільник міністерства оборони Польщі.
Згідно з угодою, Польща тепер зможе використовувати зображення з французьких супутників. Коли запрацюють також і польські пристрої, зона моніторингу збільшиться як для Польщі, так і для Франції.
Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню наголосив, що є важливим те, що Польща також матиме власні супутники, а не користуватиметься лише французькими пристроями.
Окрім цього, міністри оборони Польщі та Франції обговорили підтримку України. Розвідувальні можливості польської армії завдяки супутникам для спостереження збільшаться, адже завдяки ним можна буде отримувати дані з точністю до 30 сантиметрів.