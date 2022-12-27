Польща отримає від Франції два супутника

Міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак підписав угоду із міністром оборони Франції Себастьяном Лекорню, який зараз перебуває у Варшаві перед поїздкою до України, про поставку до Польщі двох супутників для спостереження разом з приймальною станцією, повідомляє Polskie Radio.

Маріуш Блащак заявив, що супутники доповнять і посилять можливості Війська Польського щодо стримування та раннього попередження загроз, а також знайдуть і цивільне застосування.

«Вони важливі не лише для військових, а й для інших потреб, і будуть використовуватись, наприклад, для попередження стихійних лих, що дуже важливо для пожежників. І я радію з цього приводу, що можливості в такий спосіб значно розширяться», – зазначив очільник міністерства оборони Польщі.

Згідно з угодою, Польща тепер зможе використовувати зображення з французьких супутників. Коли запрацюють також і польські пристрої, зона моніторингу збільшиться як для Польщі, так і для Франції.

Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню наголосив, що є важливим те, що Польща також матиме власні супутники, а не користуватиметься лише французькими пристроями.

Окрім цього, міністри оборони Польщі та Франції обговорили підтримку України. Розвідувальні можливості польської армії завдяки супутникам для спостереження збільшаться, адже завдяки ним можна буде отримувати дані з точністю до 30 сантиметрів.