У межах обміну полоненими Україна передала Росії священника УПЦ (МП)

У розвідці розповіли, як це пов'язано з сьогоднішнім звільненням з полону американця, інформує ZN.ua.

У межах обміну полоненими Україна передала Росії священника УПЦ (МП)
© Апостроф

У межах крайнього обміну полоненими між Україною та Росією, який пройшов у середу, 14 грудня, наша країна передала священника Української православної церкви Московського патріархату, який був засуджений за держзраду. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов у ефірі телемарафону.

Він зазначив, що рішення про включення цієї особи в список на обмін певним чином допомогло звільнити з російського полону громадянина Сполучених Штатів Америки.

«65-й – це громадянин США, це проукраїнський активіст, який залишався в Херсоні, і був незаконно заарештований окупаційною владою. Можу таку цікаву деталь трошки привідкрити. Сьогодні росіяни у своїх Telegram-каналах повідомили про те, що вони забрали до себе священника УПЦ (МП), який в Україні отримав вирок за державну зраду. Я скажу, що не без його допомоги в даному контексті повернувся і громадянин Сполучених Штатів сьогодні до України, і має можливість повернутися додому», – розповів Юсов.


Максим Царук, ZN.ua





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