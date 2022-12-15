У межах обміну полоненими Україна передала Росії священника УПЦ (МП)

У межах крайнього обміну полоненими між Україною та Росією, який пройшов у середу, 14 грудня, наша країна передала священника Української православної церкви Московського патріархату, який був засуджений за держзраду. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов у ефірі телемарафону .

Він зазначив, що рішення про включення цієї особи в список на обмін певним чином допомогло звільнити з російського полону громадянина Сполучених Штатів Америки.