У Мелітополі “втомився” ще один міст, яким окупанти перевозили військову техніку – Федоров

У росіян залишається все менше шляхів для перекидання військової техніки зі сходу на південь, інформує ZN.ua.

У Мелітополі “втомився” ще один міст, яким окупанти перевозили військову техніку – Федоров
© РИА Мелитополь

В окупованому Мелітополі ситуація залишається складною, але ЗСУ та місцеві партизани не залишають загарбників у спокої. Черговим нагадуванням про те, що росіянам у місті не раді став підрив мосту який з’єднував Мелітополь та Костянтинівку. Про пошкодження об’єкту повідомив мер Іван Федоров у Telegram.

“У Мелітополі “втомився” міст, який з’єднував місто із селом Костянтинівка. Це один зі стратегічно важливих об’єктів після “втоми” Кримського мосту. Саме через нього окупанти перевозили військову техніку зі східного напрямку”, – написав посадовець, додавши красномовне відео.


Олександр Кричковський, ZN.ua





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