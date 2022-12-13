У Мелітополі “втомився” ще один міст, яким окупанти перевозили військову техніку – Федоров

В окупованому Мелітополі ситуація залишається складною, але ЗСУ та місцеві партизани не залишають загарбників у спокої. Черговим нагадуванням про те, що росіянам у місті не раді став підрив мосту який з’єднував Мелітополь та Костянтинівку. Про пошкодження об’єкту повідомив мер Іван Федоров у Telegram .

“У Мелітополі “втомився” міст, який з’єднував місто із селом Костянтинівка. Це один зі стратегічно важливих об’єктів після “втоми” Кримського мосту. Саме через нього окупанти перевозили військову техніку зі східного напрямку”, – написав посадовець, додавши красномовне відео.