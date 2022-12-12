Заступник генсека ООН прибув до України на чотири дні
У межах візиту заплановано зустрічі з представниками влади, гуманітарними партнерами та постраждалими від війни людьми, інформує
Заступник генерального секретаря ООН із гуманітарних питань та координатор надзвичайної допомоги Мартін Гріффітс 12 грудня прибув до України з чотириденним робочим візитом,
Гріффітс відвідає Миколаїв, Херсон та Київ. Разом із помічницею генерального секретаря та координатором з гуманітарних питань в Україні Деніз Браун він ознайомиться з результатами гуманітарного реагування та новими викликами, що виникли внаслідок зростання пошкоджень інфраструктури на тлі низьких зимових температур.
У Миколаєві Гріффітс відвідає місця проживання внутрішньо переміщених осіб та пекарню, яку підтримує ООН, котра виробляє хліб для людей у прифронтовому Херсоні.
У Херсоні він подивиться, як ООН та місцеві органи влади створюють пункти обігріву.
У Києві заступник генсека ООН зустрінеться з високопоставленими представниками влади, а також із представниками неурядових організацій та дипломатичною спільнотою.