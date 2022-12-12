Заступник генсека ООН прибув до України на чотири дні

У межах візиту заплановано зустрічі з представниками влади, гуманітарними партнерами та постраждалими від війни людьми, інформує ZN.ua.

Заступник генерального секретаря ООН із гуманітарних питань та координатор надзвичайної допомоги Мартін Гріффітс 12 грудня прибув до України з чотириденним робочим візитом, повідомляє представництво ООН в Україні.

Гріффітс відвідає Миколаїв, Херсон та Київ. Разом із помічницею генерального секретаря та координатором з гуманітарних питань в Україні Деніз Браун він ознайомиться з результатами гуманітарного реагування та новими викликами, що виникли внаслідок зростання пошкоджень інфраструктури на тлі низьких зимових температур.

У Миколаєві Гріффітс відвідає місця проживання внутрішньо переміщених осіб та пекарню, яку підтримує ООН, котра виробляє хліб для людей у прифронтовому Херсоні.

У Херсоні він подивиться, як ООН та місцеві органи влади створюють пункти обігріву.

У Києві заступник генсека ООН зустрінеться з високопоставленими представниками влади, а також із представниками неурядових організацій та дипломатичною спільнотою.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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