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2022-12-12
Україна захищає свободу Молдови — Санду
Та навіть за таких умов її країна стикається з гібридною війною, інформує
© Офіс президента
Президент Молдови Майя Санду заявила, що Україна у війні, яку розпочала Росія, захищає не лише власну, але й свободу Молдови. Про це вона сказала під час інтерв'ю
"Україна сьогодні захищає власну свободу, але вона також захищає свободу Молдови. Ми дуже вдячні відважним українцям, але ризики залишаються. Навіть якщо, завдяки Україні, сьогодні немає воєнної загрози, ми стикаємося з гібридною війною", - заявила Санду.
Президент зауважила, що у Молдові проросійські сили разом з корумпованими компаніями організовують протести.
"Але як би важко не було, ми маємо знаходити рішення", - додала вона.
Вікторія Хмілевська, ZN.ua