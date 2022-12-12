Україна захищає свободу Молдови — Санду

Президент Молдови Майя Санду заявила, що Україна у війні, яку розпочала Росія, захищає не лише власну, але й свободу Молдови. Про це вона сказала під час інтерв'ю CNN , додаючи, що РФ намагається дестабілізувати ситуацію і там.

"Україна сьогодні захищає власну свободу, але вона також захищає свободу Молдови. Ми дуже вдячні відважним українцям, але ризики залишаються. Навіть якщо, завдяки Україні, сьогодні немає воєнної загрози, ми стикаємося з гібридною війною", - заявила Санду.

Президент зауважила, що у Молдові проросійські сили разом з корумпованими компаніями організовують протести.

"Але як би важко не було, ми маємо знаходити рішення", - додала вона.