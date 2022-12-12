Україна захищає свободу Молдови — Санду

Та навіть за таких умов її країна стикається з гібридною війною, інформує ZN.ua.

Україна захищає свободу Молдови — Санду
© Офіс президента

Президент Молдови Майя Санду заявила, що Україна у війні, яку розпочала Росія, захищає не лише власну, але й свободу Молдови. Про це вона сказала під час інтерв'ю CNN, додаючи, що РФ намагається дестабілізувати ситуацію і там.

"Україна сьогодні захищає власну свободу, але вона також захищає свободу Молдови. Ми дуже вдячні відважним українцям, але ризики залишаються. Навіть якщо, завдяки Україні, сьогодні немає воєнної загрози, ми стикаємося з гібридною війною", - заявила Санду.

Президент зауважила, що у Молдові проросійські сили разом з корумпованими компаніями організовують протести.

"Але як би важко не було, ми маємо знаходити рішення", - додала вона.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





Интересные новости
Прем’єр-міністр Індії скасував зустріч з Путіним через його ядерний шантаж – ЗМІПрем’єр-міністр Індії скасував зустріч з Путіним через його ядерний шантаж – ЗМІ
Російські втрати в Україні можуть вдесятеро перевищити втрати США у В'єтнамі — NewsweekРосійські втрати в Україні можуть вдесятеро перевищити втрати США у В'єтнамі — Newsweek
Заради України Словаччина планує відновити виробництво снарядів 120 і 155 ммЗаради України Словаччина планує відновити виробництво снарядів 120 і 155 мм
Британська розвідка розповіла, чому РФ відновила атаки іранськими безпілотникамиБританська розвідка розповіла, чому РФ відновила атаки іранськими безпілотниками
США погодились продати Польщі 116 танків AbramsСША погодились продати Польщі 116 танків Abrams
Блок рекламы


Похожие новости
WSJ: Україна може перемогти Росію у війні, але ціна для Заходу буде надто високаWSJ: Україна може перемогти Росію у війні, але ціна для Заходу буде надто висока
Засоби ППО, антидронові системи і не тільки: що Україна отримає від США у новому пакеті допомогиЗасоби ППО, антидронові системи і не тільки: що Україна отримає від США у новому пакеті допомоги
Після війни Україна має шанс позбутися корупції — WPПісля війни Україна має шанс позбутися корупції — WP
В німецькому уряді заявили, що Україна має право захищатися не лише на своїй територіїВ німецькому уряді заявили, що Україна має право захищатися не лише на своїй території
Україна і НАТО посилять співпрацю в галузі ВПК та аерокосмічних технологійУкраїна і НАТО посилять співпрацю в галузі ВПК та аерокосмічних технологій
В Україну приїхала прем’єрка Молдови та міністр економіки РумуніїВ Україну приїхала прем’єрка Молдови та міністр економіки Румунії
США зосереджені на тому, аби Україна повернула захоплені після 24 лютого території — БлінкенСША зосереджені на тому, аби Україна повернула захоплені після 24 лютого території — Блінкен
Президент Молдови після падіння ракети: Слід посилити міжнародний тиск на РФ, щоб припинити війнуПрезидент Молдови після падіння ракети: Слід посилити міжнародний тиск на РФ, щоб припинити війну
Україна веде законну оборонну війну – Єврокомісія про вибухи на російських аеродромахУкраїна веде законну оборонну війну – Єврокомісія про вибухи на російських аеродромах
Україна вперше на рівні держави заявила про нелегітимність перебування Росії в ООНУкраїна вперше на рівні держави заявила про нелегітимність перебування Росії в ООН
Последние новости
Подгружаем последние новости