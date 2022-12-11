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2022-12-11
Зеленський та Ердоган обговорили можливе розширення зернового коридору
Сторони обговорили продовження угоди.
© Володимир Зеленський / Telegram
Президент Володимир Зеленський провів у неділю, 12 грудня, телефонну розмову з турецьким колегою Реджепом Ердоганом.
"Продовжив діалог із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Подякував за прихисток українських дітей та сотні генераторів для наших міст", – наголосив глава держави у Twitter.
У розмові Зеленський акцентував увагу на підтримці Туреччиною української ініціативи GrainFromUkraine.
Лідери держав також обговорили подальшу роботу і можливе розширення зернового коридору.
Перед цим сьогодні Ердоган розмовляв з президентом РФ Владіміром Путіним. Сторони обговорили двосторонні зв'язки країн, зокрема у сфері енергетики, «зернову угоду», боротьбу з тероризмом та інші питання.
Оксана Лебедина, ZN.ua