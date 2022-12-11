Зеленський та Ердоган обговорили можливе розширення зернового коридору

Президент Володимир Зеленський провів у неділю, 12 грудня, телефонну розмову з турецьким колегою Реджепом Ердоганом.

"Продовжив діалог із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Подякував за прихисток українських дітей та сотні генераторів для наших міст", – наголосив глава держави у Twitter .

У розмові Зеленський акцентував увагу на підтримці Туреччиною української ініціативи GrainFromUkraine.

Лідери держав також обговорили подальшу роботу і можливе розширення зернового коридору.