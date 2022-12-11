Колаборант на Донеччині спрямовував електроенергію до баз росіян: справою зайнялася СБУ

Колаборант-енергетик знеструмив частину Донецької області, щоб направити електроенергію до баз росіян.

Поплічником ворога виявився колишній працівник місцевих електромереж, передає СБУ .

Під час окупації колаборанта призначили керівником "РЕМ Краснолиманського району", яке підпорядковувалося "Міністерству вугілля та енергетик "ДНР"

"Знаходячись на "посаді", зловмисник "від'єднав" районний центр від електроживлення і перенаправив його на потреби окупаційних угруповань Росії", - повідомляє СБУ .

Щоб набрати "штат", він проводив співпрацю з представниками "Регіональної енергопостачальної компанії" тимчасово окупованої Горлівки.

Колаборант забезпечував військові бази та склади ворога енергопостачанням.