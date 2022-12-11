Колаборант на Донеччині спрямовував електроенергію до баз росіян: справою зайнялася СБУ
Колаборант-енергетик знеструмив частину Донецької області, щоб направити електроенергію до баз росіян.
Поплічником ворога виявився колишній працівник місцевих електромереж, передає СБУ.
Під час окупації колаборанта призначили керівником "РЕМ Краснолиманського району", яке підпорядковувалося "Міністерству вугілля та енергетик "ДНР"
"Знаходячись на "посаді", зловмисник "від'єднав" районний центр від електроживлення і перенаправив його на потреби окупаційних угруповань Росії", - повідомляє СБУ.
Щоб набрати "штат", він проводив співпрацю з представниками "Регіональної енергопостачальної компанії" тимчасово окупованої Горлівки.
Колаборант забезпечував військові бази та склади ворога енергопостачанням.
"Після звільнення Лимана зловмисник намагався втекти з міста. Проте співробітники СБУ своєчасно викрили та затримали його", - пише прес-служба.