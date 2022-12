Британська розвідка розповіла, від чого залежить ефективність оборонних операцій РФ біля Сватового

За даними британської розвідки, підрозділи 1-ї гвардійської танкової армії Росії (1 ГТА), ймовірно, розгорнуті вздовж лінії оборони поблизу міста Сватове Луганської області. Про це Міноборони Британії повідомило в Twitter .

Елітна 1 ГТА зазнала значних втрат на початку війни, в тому числі під час відступу з Харківської області у вересні 2022 року.

«Зараз вона, ймовірно, частково посилена мобілізованими резервістами, хоча і залишається значно меншою за свою затверджену чисельність, яка становить понад 25 тисяч військовослужбовців», - йдеться у повідомленні.

За даними Міноборони Британії, Росія створила майже безперервну систему траншей вздовж 60 кілометрів між Сватовим і російським кордоном.

«Проте, незважаючи на тривалість цих робіт, глибина оборонних споруд залишається неясною. Ефективність оборонних операцій 1 ГТА та інших формувань значною мірою залежатиме від масштабів підтримки запасних позицій», - пояснили аналітики британської розвідки.