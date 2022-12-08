Тісно співпрацювала з окупантами: у Києві затримали колаборантку, фото

Служба безпеки України затримала в Києві колаборантку з Харківщини, яка хотіла оформити документи ВПО й втекти до ЄС, інформує Апостроф .

Про це повідомили в пресслужбі СБУ .

Колаборантка виявилася колишньою головою Куп'янської РДА, яка в період окупації району перейшла на бік російських окупантів і допомагала їм проводити загарбницьку політику.

Росіяни призначили її до керівного складу місцевого окупаційного органу на посаду так званої "заступниці керівника" Курилівської громади, на якій вона працювала на окупаційний режим і залучала місцевих до дій на користь терористичного війська РФ . До того ж вона брала участь у підготовці псевдореферендуму на захоплених територіях Харківщини.

Після деокупації Збройними Силами України регіону, колаборантка вирішила тікати чомусь не в бік Росії, а до цивілізованої Європи: намагалася оформити в Києві документи як переселенка зі сходу країни й потім виїхати до ЄС.