Ігор Романенко розповів, як реагує російське суспільство на удари по її території

Ігор Романенко розповів, як реагує російське суспільство на удари по її території

Генерал Ігор Романенко прокоментував останні удари по об'єктах на території росії та заявив, що кремль на це однозначно не очікував.

Про це він розповів на каналі «PolitБюро».

Як розповідає гість програми, в українському інформаційному просторі і так уже достатньо говориться про досягнення наших цілей: це і знищення літаків, і складів із паливно-мастильними матеріалами, і ракет, які були на цих літаках. Тобто, констатує він, є воєнний ефект від такого впливу.

«Він ще й полягає в тому, що вперше, а це вже історичні події, на таких дальностях вдалося реалізувати такі дії. Очевидна раптовість. Противник не чекав. Про роботу якоїсь протиповітряної оборони говорити не доводиться, оскільки вони були спокійні вже тим, що все це досить далеко від кордону», - додає Ігор Романенко.

Крім цього, зазначає генерал, від таких ударів є і вплив на керівництво російської федерації, як і на народ загалом, адже вони почали просувати в інформаційній сфері якісь патріотичні моменти, бо це вже удари на їх території.

«путін, як відомо, провів засідання Ради національної безпеки, де загалом влаштував рознос військовим, які відповідають за цю сферу, де були поставлені завдання негайно все це виправити і не допустити надалі», - розповідає Ігор Романенко.


Юлия Александрова, politeka.net





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