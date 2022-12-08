Президента Перу звинуватили в спробі державного перевороту та зняли з посади

Законодавчий орган Перу – Конгрес усунув президента Педро Кастільо з посади після того, як він оголосив про розпуск Конгресу та встановлення «уряду винятків». Крім того, його звинуватили у спробі держперевороту, адже про розпуск законодавчого органу він оголосив після того, як йому спробували оголосити імпічмент. Замість нього присягу президента Перу склала колишня віцепрезидентка Діна Болуарте. Про це повідомляють The Guardian та BBC .

У середу національна поліція Перу повідомила, що «колишнього президента» Педро Кастільо затримали після того, як Конгрес проголосував за його усунення.

Усунутий президент Педро Кастільо (ліворуч) постає перед антикорупційними прокурорами після свого імпічменту AFP

Перед тим Кастільо наказав ввести в країні комендантську годину та реорганізувати судову систему і прокуратуру, яка розслідує його звинувачення у корупції та торгівлі впливом. Ці звинувачення він заперечує. Того ж дня пан Кастільо заявив, що замінює Конгрес на «виключний надзвичайний уряд» або «уряд винятків», який буде правити на основі указів.

Діна Болуарте посередині, ліворуч від неї на фото Педро Кастільо Діна Болуарте/Twitter

Віцепрезидентка Діна Болуарте назвала цей крок спробою державного перевороту та склала присягу президента, ставши першою жінкою-главою держави в історії Перу. 60-річна юристка Болуарте заявила, що керуватиме країною до липня 2026 року, коли мав би завершитися термін президентства Кастільо.

Виступаючи в парламенті після складення присяги, вона закликала до політичного перемир'я для подолання кризи, яка охопила країну.

«Те, про що я прошу, – це простір, час для порятунку країни», – сказала нова президентка.