У росії раптово "зникли" 9 бомбардувальників: опубліковані кадри

"Пошкоджений Ту-22М зник, залишивши лише тінь на полігоні", - сказав Крутов.
На відео з супутників видно, що ще щонайменше 9 бомбардувальників Ту-22М зникли з бази, також невистачає декількох літаків.
Причини зникнення літаків достеменно невідомі, але в понеділок, 5 грудня, на аеродромі "Дягилєво" пролунали вибухи. За даними російських ЗМІ, на місці події загорівся та вибухнув бензовоз.
Нагадаємо, що 5 грудня, у Росії відразу на двох аеродромах у різних областях пролунали вибухи. Росіяни заявляли про нібито атаку дронів, однак українська сторона не взяла на себе відповідальність.
1/6 Aftermath of the Ukrainian UAV attack against Dyagilevo air base near Ryazan on new @planet imagery, taken on Dec 7th. Damaged Tu-22M disappeared, leaving only a shadow on the tarmac. At least 9 other Tu-22m bombers moved away from the base, as well as some other planes. pic.twitter.com/efdutv5QUs