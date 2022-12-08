У росії раптово "зникли" 9 бомбардувальників: опубліковані кадри

На знімках сервісу Planet Lab за 7 грудня, було помічено, що з російської авіабази "Дягилєво" в Рязанській області зникла деяка військова техніка.

Про це повідомляє редактор агентства "Радіо Свобода" Марк Крутов в Twitter .

"Пошкоджений Ту-22М зник, залишивши лише тінь на полігоні", - сказав Крутов.

На відео з супутників видно, що ще щонайменше 9 бомбардувальників Ту-22М зникли з бази, також невистачає декількох літаків.

Причини зникнення літаків достеменно невідомі, але в понеділок, 5 грудня, на аеродромі "Дягилєво" пролунали вибухи. За даними російських ЗМІ, на місці події загорівся та вибухнув бензовоз.

Нагадаємо, що 5 грудня, у Росії відразу на двох аеродромах у різних областях пролунали вибухи. Росіяни заявляли про нібито атаку дронів, однак українська сторона не взяла на себе відповідальність.