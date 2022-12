США погодились продати Польщі 116 танків Abrams

Польща придбає 116 сучасних танків Abrams у Сполучених Штатів Америки. Відповідний договір вже узгодив Держдеп США , повідомив у своєму Twitter міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

«Черговий крок на шляху збільшення бронетанкового потенціалу ЗС Польщі позаду Держдепартамент США схвалив продаж Польщі додаткових 116 танків Abrams з боєприпасами. Починаємо переговори щодо ціни. Перші поставки можливі в 2023 році. Сильна армія – в безпеці Польща», – написав Маріуш Блащак.