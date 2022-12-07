США погодились продати Польщі 116 танків Abrams

Польща продовжує безпрецедентно нарощувати військову міць, інформує ZN.ua.

США погодились продати Польщі 116 танків Abrams
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Польща придбає 116 сучасних танків Abrams у Сполучених Штатів Америки. Відповідний договір вже узгодив Держдеп США, повідомив у своєму Twitter міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

«Черговий крок на шляху збільшення бронетанкового потенціалу ЗС Польщі позаду Держдепартамент США схвалив продаж Польщі додаткових 116 танків Abrams з боєприпасами. Починаємо переговори щодо ціни. Перші поставки можливі в 2023 році. Сильна армія – в безпеці Польща», – написав Маріуш Блащак.

Za nami kolejny krok na drodze do zwi?kszania pancernego potencja?u Si? Zbrojnych RP.Departament Stanu ??wyrazi? zgod? na sprzeda? ??dodatkowych 116 czo?g?w Abrams wraz z amunicj?.Przyst?pujemy do negocjacji cenowych. Pierwsze dostawy mo?liwe w 2023r.Silne wojsko to bezpieczna ?? pic.twitter.com/kmJCiTVpRp

— Mariusz B?aszczak (@mblaszczak) December 6, 2022

Нагадаємо, в липні Польща уклала угоду на постачання зброї, боєприпасів та військової техніки з Південною Кореєю. Цей договір став найбільшим замовленням в історії південнокорейського ОПК.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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