Орбан прокоментував блокування Угорщиною виділення 18 мільярдів євро для України

Каже, що ми його неправильно зрозуміли і взагалі, це фейк, інформує ZN.ua.

Орбан прокоментував блокування Угорщиною виділення 18 мільярдів євро для України
© Офіційний сайт Кремля

Глава уряду Угорщини Віктор Орбан, після накладання вето на пропозицію Єврокомісії щодо надання Україні 18 мільярдів євро допомоги у 2023 році, заявив, що хоч Угорщина і заблокувала рішення, вони хочуть допомогти Україні у інший спосіб. Про це Орбан написав на своїй сторінці у Twitter.

"Сьогодні усі новини - про те, що Угорщина заблокувала фінансову допомогу для України. Це все фейк. Угорщина готова надавати Україні фінансову допомогу, але на двосторонній основі. Ніяких вето, ніякого шантажу. Ми хочемо переконати країни ЄС, що спільний європейський борг - це не рішення. Якщо ми продовжимо рухатися шляхом до спільноти з боргом, розвернутися буде неможливо. Ми бачимо майбутнє Європи інакше - на основі сильних країн-членів, замість велетенського спільного боргу", - зазначив угорський прем’єр.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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