Білорусь спрямовує біженців з Ірану та Пакистану до кордонів з Україною: "перевіряють вразливі..."
Білорусь зганяє біженців до кордонів України – у Центрі національного спротиву розповіли, що відбувається.
Режим диктатора Лукашенко шукає слабкі місця у захисних спорудах для прориву ДРГ.
Про це повідомляє Центр національного опору.
"Таким чином, білоруси перевіряють уразливі та недостатньо захищені ділянки кордону з Україною, які можуть використовуватись для проходу ворожих ДРГ", - йдеться у повідомленні.
За даними Центру, аналогічну тактику ворог застосовує на кордоні з Латвією.
Раніше повідомлялося, що в Білорусі триває накопичення спільних сил російської та білоруської армії.
Про це повідомив командир Об'єднаними силами ЗС України Сергій Наєв.
ВСУ постійно відстежують ситуацію в Білорусі і готуються до адекватного реагування на потенційні загрози.
"Ситуація в Північній операційній зоні є контрольованою. З боку республіки Білорусь продовжується накопичення спільного угруповання сил РФ і Білорусі. Ми постійно відслідковуємо цю ситуацію і готуємо наші сили до адекватного реагування".
Саме зараз загрози з боку союзного угруповання ще немає. Робота, що проводиться у нас, повинна підвищити стійкість нашої оборони і адекватність нашого реагування на зростання цієї загрози", – заявив Наєв.