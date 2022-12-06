Білорусь спрямовує біженців з Ірану та Пакистану до кордонів з Україною: "перевіряють вразливі..."

Білорусь зганяє біженців до кордонів України – у Центрі національного спротиву розповіли, що відбувається.

Режим диктатора Лукашенко шукає слабкі місця у захисних спорудах для прориву ДРГ.

Про це повідомляє Центр національного опору.

"Таким чином, білоруси перевіряють уразливі та недостатньо захищені ділянки кордону з Україною, які можуть використовуватись для проходу ворожих ДРГ", - йдеться у повідомленні.

За даними Центру, аналогічну тактику ворог застосовує на кордоні з Латвією.

Раніше повідомлялося, що в Білорусі триває накопичення спільних сил російської та білоруської армії.

Про це повідомив командир Об'єднаними силами ЗС України Сергій Наєв.

ВСУ постійно відстежують ситуацію в Білорусі і готуються до адекватного реагування на потенційні загрози.

"Ситуація в Північній операційній зоні є контрольованою. З боку республіки Білорусь продовжується накопичення спільного угруповання сил РФ і Білорусі. Ми постійно відслідковуємо цю ситуацію і готуємо наші сили до адекватного реагування".

Саме зараз загрози з боку союзного угруповання ще немає. Робота, що проводиться у нас, повинна підвищити стійкість нашої оборони і адекватність нашого реагування на зростання цієї загрози", – заявив Наєв.