Сирський оцінив загрозу повторного вторгнення з Білорусі

Від Росії можна очікувати будь-чого, в тому числі й повторного наступу на Київ зі сторони Білорусі. Проте наразі в окупантів немає для цього ресурсів, якщо порівнювати з колишньою ситуацією, коли в республіці під виглядом навчань дійсно було велике накопичення живої сили. Про це під час телемарафону розповів командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

"В одну річку двічі не вступають, але ми маємо такого ворога, що від нього можна все що завгодно очікувати", - сказав він.

Сирський нагадав, що на початку повномасштабного вторгнення Росія на території Білорусі зосередила потужне наступальне угрупування. Що стосується теперішньої ситуації, то "на даний час такого немає".