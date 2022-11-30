Росія та Китай провели спільні навчання ВПС з використанням стратегічних бомбардувальників

Стратегічні бомбардувальники Росії та КНР провели сьогодні, 30 листопада, спільне патрулювання західної частини Тихого океану, повідомляє «Голос Америки» .

Як повідомляє Міноборони РФ , російські бомбардувальники Ту-95 і китайські H-6K здійснили восьмигодинний політ над Японським і Східно-Китайським морями.

Потім російські бомбардувальники приземлилися у Китаї, а китайські бомбардувальники – на російській авіабазі.