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2022-11-30
Росія та Китай провели спільні навчання ВПС з використанням стратегічних бомбардувальників
Південна Корея підняла у повітря свої винищувачі.
Стратегічні бомбардувальники Росії та КНР провели сьогодні, 30 листопада, спільне патрулювання західної частини Тихого океану,
Як повідомляє Міноборони РФ, російські бомбардувальники Ту-95 і китайські H-6K здійснили восьмигодинний політ над Японським і Східно-Китайським морями.
Потім російські бомбардувальники приземлилися у Китаї, а китайські бомбардувальники – на російській авіабазі.
Юлія Мельничук, ZN.ua