Сійярто заявив, що Угорщина і далі блокуватиме засідання Комісії Україна-НАТО

Причина – нібито порушення прав закарпатських угорців.

Сійярто заявив, що Угорщина і далі блокуватиме засідання Комісії Україна-НАТО
© Szijj?rt? P?ter/Facebook

Угорщина блокує засідання Комісії Україна-НАТО через те, що в Україні нібито порушують права закарпатських угорців, і не має наміру змінювати своєї політики. Таку заяву у своєму Facebook зробив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.

«Кілька людей намагалися поцікавитися сенсаційною статтею Financial Times, у якій пишуть, що ми завадили скликанню офіційного засідання Комітету НАТО-Україна, – написав Сійярто. – Немає нічого нового і дивного. Ми багато років тому дали зрозуміти, що поки Україна не поверне права закарпатських угорців, ми не будемо сприяти скликанню цього органу», інформує ZN.ua.

Він додав, що Угорщина не порушувала це питання з моменту початку війни, ймовірно маючи на увазі повномасштабне вторгнення, і не має наміру цього робити.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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