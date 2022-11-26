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2022-11-26
NYT: США створили у Польщі базу для ремонту української артилерії
Роботи там вже ведуться останні кілька місяців.
© Facebook/Генштаб ЗСУ
У Польщі Європейське командування Пентагону створило базу, де ремонтують західне озброєння, яке Україна отримує від партнерів. Головна причина в тому, що здійснювати ремонтні роботи у польових умовах проблематично. Про це пише
"Третина з приблизно 350 гаубиць західного виробництва, переданих Україні, перебувають в неробочому стані", - цитує ЗМІ слова джерел з американських оборонних відомств.
Роботи на цій базі ведуться вже кілька місяців. У NYT наголошують, що Штати, а саме тамтешні військові чиновники, пильно стежать за станом української зброї, яку ЗСУ отримали від партнерів.
Вікторія Хмілевська, ZN.ua