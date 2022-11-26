NYT: США створили у Польщі базу для ремонту української артилерії

Роботи там вже ведуться останні кілька місяців.

NYT: США створили у Польщі базу для ремонту української артилерії
© Facebook/Генштаб ЗСУ

У Польщі Європейське командування Пентагону створило базу, де ремонтують західне озброєння, яке Україна отримує від партнерів. Головна причина в тому, що здійснювати ремонтні роботи у польових умовах проблематично. Про це пише The New York Times, інформує ZN.ua.

ретина з приблизно 350 гаубиць західного виробництва, переданих Україні, перебувають в неробочому стані", - цитує ЗМІ слова джерел з американських оборонних відомств.

Роботи на цій базі ведуться вже кілька місяців. У NYT наголошують, що Штати, а саме тамтешні військові чиновники, пильно стежать за станом української зброї, яку ЗСУ отримали від партнерів.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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