Допомагали красти українське зерно: СБУ затримала чергових колаборантів на звільненій території
На звільнених територіях Харківської області Служба безпеки України викрила посадових осіб Укрзалізниці, які допомагали окупантам підтримувати залізничне сполучення з Російською Федерацією.
Про це повідомили у СБУ.
Повідомляється про викриття на співпраці з ворогом двох екс-керівників структурного підрозділу Південної залізниці на Харківщині, інформує
Так, під час окупації колаборанти керували стратегічно важливим залізничним вузлом у місті Куп'янськ, через який окупанти вивозили зерно.
Крім того, вони керували рухом ешелонів РФ із військовою технікою та боєприпасами для ведення бойових дій проти Збройних сил України на східному напрямку.
У СБУ повідомили про те, що на бік агресора перейшли двоє колишніх чиновників місцевого підрозділу Укрзалізниці. Вони приєдналися до лав окупаційної адміністрації, де один став керівником "служби експлуатації залізниць" Куп'янська, другий - його заступником.
На цих посадах вони допомагали окупантам підтримувати залізничне сполучення з РФ, а також стежили за ефективним використанням рухомого складу на користь ворога.
Після звільнення Куп'янська співробітники СБУ затримали колаборанта, другий – на початку деокупації втік до РФ, де зараз ховається від правосуддя. Його можуть оголосити у розшук.
"Слідчі СБУ повідомили обом зловмисникам про підозру за ч. 4 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Продовжуються комплексні заходи щодо притягнення винних до відповідальності за злочини проти України", - повідомили у СБУ.