В МОН пояснили особливості вступної кампанії у 2023 році, яка буде без ЗНО
У 2023 році абітурієнти зможуть скласти тести, перебуваючи за кордоном, інформує
Міністерство освіти планує скасувати ЗНО при вступі в 2023 році, натомість буде впроваджено національний мультипредметний тест (НМТ).
«Міністерство освіти і науки України як альтернативу розглядає проведення у 2023 році удосконаленого національного мультипредметного тесту (НМТ)», –
Національний мультипредметний тест проводиться у комп’ютерному форматі та охоплює питання з декількох предметів.
Планується, що у 2023 році НМТ міститиме обов’язковий та додатковий блоки.
Обов’язковий блок складатиметься з:
- української мови;
- математики;
- історії України;
- іноземної мови (на вибір вступників будуть запропоновані англійська, французька, німецька та іспанська мови).
Додатковий блок включатиме НМТ з фізики, хімії чи біології, результатом якого можна буде замінити оцінку з історії України або іноземної мови.
На основний блок передбачається 180 хвилин та 75 – на додатковий. Тестування відбуватиметься у червні – липні 2023 року в межах основної та додаткової сесій. У додатковій сесії зможуть узяти участь вступники, які з поважних причин не склали тестування під час основної сесії. Перевагою НМТ є те, що є його можна скласти перебуваючи за кордоном. Реєстрацію для участі в НМТ заплановано провести у квітні.
«Звичайно, що для вступу можуть бути використані як результати національного мультипредметного тесту 2023 року, так і результати НМТ 2022 року або зовнішнього незалежного оцінювання 2020-2021 років», – роз'яснив міністр.
МНТ-2023 як формат проведення ще має затвердити уряд.