В МОН пояснили особливості вступної кампанії у 2023 році, яка буде без ЗНО

Міністерство освіти планує скасувати ЗНО при вступі в 2023 році, натомість буде впроваджено національний мультипредметний тест (НМТ).

«Міністерство освіти і науки України як альтернативу розглядає проведення у 2023 році удосконаленого національного мультипредметного тесту (НМТ)», – повідомив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

Національний мультипредметний тест проводиться у комп’ютерному форматі та охоплює питання з декількох предметів.

Планується, що у 2023 році НМТ міститиме обов’язковий та додатковий блоки.

Обов’язковий блок складатиметься з:

української мови;

математики;

історії України;

іноземної мови (на вибір вступників будуть запропоновані англійська, французька, німецька та іспанська мови).

Додатковий блок включатиме НМТ з фізики, хімії чи біології, результатом якого можна буде замінити оцінку з історії України або іноземної мови.

На основний блок передбачається 180 хвилин та 75 – на додатковий. Тестування відбуватиметься у червні – липні 2023 року в межах основної та додаткової сесій. У додатковій сесії зможуть узяти участь вступники, які з поважних причин не склали тестування під час основної сесії. Перевагою НМТ є те, що є його можна скласти перебуваючи за кордоном. Реєстрацію для участі в НМТ заплановано провести у квітні.

«Звичайно, що для вступу можуть бути використані як результати національного мультипредметного тесту 2023 року, так і результати НМТ 2022 року або зовнішнього незалежного оцінювання 2020-2021 років», – роз'яснив міністр.

МНТ-2023 як формат проведення ще має затвердити уряд.