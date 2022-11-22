"Чому не на передовій?": священики Московського патріархату накинулися на військових під Хмельницьким

"Чому не на передовій?": священики Московського патріархату накинулися на військових під Хмельницьким

На Хмельниччині стався конфлікт між священиками місцевого храму Української Православної Церкви Московського патріархату та бійцями спецпідрозділу Нацполіції.

Про це повідомив депутат Полонської міськради Віталій Головня.

Повідомляється, що священики «погрожували військовим, ображали та тягнули руки» прямо біля церкви УПЦ МП під час зборів, які ініціювали мешканці села для вирішення питання щодо переходу храму до складу Православної Церкви України.

«Знаєте, що ми почули під стінами церкви МП (Московського патріархату)? «Що ви робите вдома?», «Чому не на передовій»... Найбільшою образою стала втіха шанувальників російського миру від того, що люди села, які хотіли переходу, не набрали достатньої кількості голосів», – йдеться у публікації.

Повідомляється, що військові приїхали до села під час першої за час служби відпустки.

Раніше повідомлялося, що у селі Моринці Черкаської області військовослужбовець ЗСУ заварив двері до церкви УПЦ московського патріархату.

За словами Володимира Маломужа , також депутата міської ради, приміщення храму належить Звенигородській міськраді.

"Священик московської церкви перебуває там незаконно - він не має ні права власності, ні договору оренди. Рішенням міської ради він мав звільнити приміщення до 5 травня, проте проігнорував цю вимогу і продовжив служити. Нещодавно я приїжджав у відпустку з Херсона. Подивився на це Все, взяв "електрозварювання" і заварив там двері", - розповів Маломуж.


Юлия Александрова, politeka.net





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