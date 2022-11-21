СБУ передала до суду справу особистого інформатора терориста Стрєлкова

...І ще одного агента російських агресорів.

СБУ передала до суду справу особистого інформатора терориста Стрєлкова
© Офіс генерального прокурора

Матеріали кримінального провадження щодо особистого інформатора терориста Стрєлкова (Гіркіна), а також на ще одного російського агента передано до суду, повідомляє СБУ у своєму талеграм-каналі.

Обох зловмисників затримано в ході спецоперацій СБУ на території Донецької області.

Особистий інформатор російського терориста Стрєлкова-Гіркіна вийшов на колишнього «міністра оборони днр» через соціальну мережу «Однокласники» після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Він сам запропонував Стрєлкову свою «допомогу» у війні проти України.


Юлія Мельничук, ZN.ua





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