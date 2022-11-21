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2022-11-21
СБУ передала до суду справу особистого інформатора терориста Стрєлкова
...І ще одного агента російських агресорів.
© Офіс генерального прокурора
Матеріали кримінального провадження щодо особистого інформатора терориста Стрєлкова (Гіркіна), а також на ще одного російського агента передано до суду,
Обох зловмисників затримано в ході спецоперацій СБУ на території Донецької області.
Особистий інформатор російського терориста Стрєлкова-Гіркіна вийшов на колишнього «міністра оборони днр» через соціальну мережу «Однокласники» після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Він сам запропонував Стрєлкову свою «допомогу» у війні проти України.
Юлія Мельничук, ZN.ua