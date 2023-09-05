ФРН передала Україні першу партію щойно вироблених боєприпасів до Gepard

Міністр оборони Німеччини зазначив, що його країна і надалі підтримуватиме Україну.

ФРН поставила Україні першу партію щойно вироблених снарядів до зенітних самохідних артилерійських установок Gepard, інформує " ЄП ", інформує ZN.ua .

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"Війна в Україні майже щодня нагадує нам, що захист власної країни залежить від протиповітряної оборони та достатньої кількості боєприпасів. З відновленням виробництва боєприпасів Gepard ми зосереджуємося саме на цих двох важливих аспектах", – зазначив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус.

За його словами, Німеччина підтримуватиме Україну у сферах, які є її сильними сторонами. Мова йде про наземну протиповітряну оборону, артилерію, боєприпаси.