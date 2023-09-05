ФРН передала Україні першу партію щойно вироблених боєприпасів до Gepard

Міністр оборони Німеччини зазначив, що його країна і надалі підтримуватиме Україну.

ФРН поставила Україні першу партію щойно вироблених снарядів до зенітних самохідних артилерійських установок Gepard, інформує "ЄП", інформує ZN.ua.

ФРН передала Україні першу партію щойно вироблених боєприпасів до Gepard
© Getty Images

"Війна в Україні майже щодня нагадує нам, що захист власної країни залежить від протиповітряної оборони та достатньої кількості боєприпасів. З відновленням виробництва боєприпасів Gepard ми зосереджуємося саме на цих двох важливих аспектах", – зазначив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус.

За його словами, Німеччина підтримуватиме Україну у сферах, які є її сильними сторонами. Мова йде про наземну протиповітряну оборону, артилерію, боєприпаси.


Анна Конюченко, ZN.ua





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