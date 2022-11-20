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2022-11-20
В Маріуполі розпочнеться нова хвиля "зачисток" задля придушення громадського незадоволення – радник міського голови
Мешканці міста подали офіційну скаргу.
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Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що містян, незадоволених діями окупаційної "адміністрації", яка не збирається забезпечувати житлом місцевих мешканців, будуть переслідувати російські силовики. Про це він
"В Маріуполі розпочнеться нова хвиля "зачисток" за вказівкою Пушиліна задля придушення громадського незадоволення. Причиною стала колективна скарга, яка надійшла на ім’я Сабліна. Збір підписів організувала власниця одного з телеграм-каналів в Маріуполі - маріупольчанка Доценко Світлана, та звернення швидко набуло великого резонансу.
Михайло Яровенко, ZN.ua