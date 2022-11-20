В Маріуполі розпочнеться нова хвиля "зачисток" задля придушення громадського незадоволення – радник міського голови

Мешканці міста подали офіційну скаргу.

В Маріуполі розпочнеться нова хвиля
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Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що містян, незадоволених діями окупаційної "адміністрації", яка не збирається забезпечувати житлом місцевих мешканців, будуть переслідувати російські силовики. Про це він повідомив у своєму Telegram.

"В Маріуполі розпочнеться нова хвиля "зачисток" за вказівкою Пушиліна задля придушення громадського незадоволення. Причиною стала колективна скарга, яка надійшла на ім’я Сабліна. Збір підписів організувала власниця одного з телеграм-каналів в Маріуполі - маріупольчанка Доценко Світлана, та звернення швидко набуло великого резонансу.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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