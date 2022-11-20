Російські бомбардувальники здійснили небезпечний маневр поблизу підрозділу НАТО біля берегів Польщі

Винищувачі пройшли на рекордно низькій висоті.

Російські бомбардувальники здійснили небезпечний маневр поблизу підрозділу НАТО біля берегів Польщі

Два російські винищувачі наблизилися до військово-морського підрозділу НАТО біля берегів Польщі на малій висоті. За даними НАТО, два російські винищувачі наблизилися до кораблів альянсу, що діють у Балтійському морі, і здійснили небезпечний маневр. Під час інциденту в четвер літак пролетів повз військово-морське об'єднання SNMG1 на відстані всього близько 73 метрів, повідомив відповідальний штаб НАТО в Нортвуді. Висота польоту становила лише 300 футів, що відповідає приблизно 91 метру. Пілоти ніяк не реагували на спроби вийти на зв'язок. Інцидент став надбанням громадськості із дводенною затримкою, тому що «іноді потрібен час, щоб зібрати факти», — написав представник НАТО, передає WELT.

У прес-службі НАТО додали, що це були двомісні тактичні бомбардувальники Су-24, які мали кодову назву НАТО "Фехтер" (нім. Fechter). Військово-морське об'єднання SNMG1 знаходилося менш ніж за 50 кілометрів від польського портового міста Гданськ.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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