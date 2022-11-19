Польща має бути готовою до інших падінь ракет внаслідок агресії РФ – Дуда

Внаслідок падіння ракети на території Польщі загинуло двоє людей, інформує ZN.ua.

Польща має бути готовою до інших падінь ракет внаслідок агресії РФ – Дуда
© Офіс президента

Польща має бути готовою до інших падінь ракет на своїй території внаслідок російської агресії, спрямованої на сусідню Україну, заявив президент Польщі Анджей Дуда під час «Конгресу 590» у Жешуві.

«На жаль, у певному сенсі ми повинні бути готові до того, що ситуації, пов’язані з різними нещасними випадками внаслідок війни, можуть повторитися. Я сподіваюся, що такого не буде, і ми робимо все можливе, щоб такого не сталося», - цитує польського президента «Укрінформ».

За словами Дуди, від такої ситуації, яка трапилася у вівторок у Пшеводуві, складно захиститися. Польські військові експерти переконують, що «жодна система ППО не встигла б перехопити цю ракету над територією Польщі у момент, коли вона летіла до місця падіння».


Анастасія Дейна, ZN.ua





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