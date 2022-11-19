Польща має бути готовою до інших падінь ракет внаслідок агресії РФ – Дуда
Внаслідок падіння ракети на території Польщі загинуло двоє людей, інформує
Польща має бути готовою до інших падінь ракет на своїй території внаслідок російської агресії, спрямованої на сусідню Україну, заявив президент Польщі Анджей Дуда під час «Конгресу 590» у Жешуві.
«На жаль, у певному сенсі ми повинні бути готові до того, що ситуації, пов’язані з різними нещасними випадками внаслідок війни, можуть повторитися. Я сподіваюся, що такого не буде, і ми робимо все можливе, щоб такого не сталося», - цитує польського президента «
За словами Дуди, від такої ситуації, яка трапилася у вівторок у Пшеводуві, складно захиститися. Польські військові експерти переконують, що «жодна система ППО не встигла б перехопити цю ракету над територією Польщі у момент, коли вона летіла до місця падіння».