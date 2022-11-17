Ситуація на півдні України доволі напружена, але під контролем Сил оборони. Зокрема українські військові взяли під вогневий контроль шляхи окупантів із Криму, а ті намагаються налагодити логістику. Про це повідомило Оперативне командування «Південь».

«Противник продовжує облаштування оборони на різних її рубежах, вишукує способи налагодити логістику на лівому березі річки Дніпро в обхід вогневого контролю Сил оборони, – йдеться у зведенні ОК «Південь». – Продовжується контрбатарейне протистояння сил вздовж лінії зіткнення. Ворог наносить вогневе ураження по наших позиціях із застосуванням реактивних систем залпового вогню, важкої артилерії, мінометів».

Росіяни ведуть повітряну розвідку, або відстежити позиції ЗСУ та корегувати артилерійський вогонь. Застосовують і ударні «Ланцет», Zala. Два такі дрони минулої доби було знищено в Бериславському районі Херсонщини зі стрілецької зброї.

Ракетно-артилерійські підрозділи відпрацювали 45 вогневих завдань. Відомо про п’ятьох поранених російських військових і три знищені одиниці їхньої автобронетехніки. Остаточні результати дорозвідуються.