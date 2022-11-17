Міллі пояснив, чому вважає переговори з Росією вдалою ідеєю

Генерал вважає, що російська армія перебуває в жахливому стані, інформує ZN.ua.

Міллі пояснив, чому вважає переговори з Росією вдалою ідеєю
© Голос Америки (українська служба)

Голова Об’єднаного комітету керівників штабів американської армії Марк Міллі пояснив свою нещодавню заяву щодо необхідності переговорів України із Російською Федерацією, яка викликала обурення як в Україні, так і за її межами.

Під час пресконференції після сьомого засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» Міллі наголосив, що його попередня заява була зроблена з суто військової точки зору.

«Якщо спитати у військових, суто з військової точки зору, вибити росіян фізично з України — це дуже складне завдання. І це не станеться в найближчі кілька тижнів. Хіба що російська армія повністю розвалиться, що малоймовірно. Отже, з точки зору ймовірності української військової перемоги, яка визначається як вигнання росіян з усієї України, включно з Кримом, ймовірність того, що це станеться найближчим часом, невисока», — пояснив Міллі.

Водночас, за його словами, політичне вирішення ситуації є можливим, адже російська армія наразі дуже ослаблена і має дуже значні втрати.

«Росіяни підуть звідти. Це можливо. Ви хочете вести переговори з позиції сили. Росія зараз відступає, російські військові дуже страждають, їх керівництву погано. Вони втратили дуже багато живої сили», — сказав Міллі.

На його думку, саме в такій ситуації Україні є сенс розмовляти з агресоркою з позиції сили.

«Зараз для цього є можливість. Це політична воля. Це все, що я маю на увазі», — підкреслив він.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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