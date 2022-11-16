На об'єкті нафтопроводу "Дружба" в Орловській області РФ стався вибух - майже за 200 км від кордону з Україною

У селі Стальной Конь Орловської області РФ , що за 180 кілометрів від кордону з Україною, стався вибух: де саме, версії різняться - від нафтобази до об'єкту нафтопровода "Дружба". Про вибух повідомив губернатор регіону Андрій Кличков.

Сам губернатор стверджує, що це була нафтобаза.

"Сьогодні близько 4 ранку імовірно безпілотний літальний апарат здійснив підрив нафтобази в селі Стальной Конь. Постраждалих немає. На місці працюють всі оперативні служби", – заявив він, інформує ZN.ua .

Деталей губернатор не навів, зокрема, звідки прилетів дрон.

Водночас росЗМІ пишуть, що вибух стався на терміналі трубопроводу "Дружба".

Зокрема, у соцмережах з'явилися фото нібито атакованого резервуара Транснєфть. Знімок, на якому можна помітити обгорілі елементи, надають як доказ вибуху.

Інші російські ЗМІ пишуть, що займань не було, пошкодження мінімальні.

При цьому в Орловській області з 19 жовтня запровадили режим підвищеної готовності. Правоохоронці мали посилити охорону громадського порядку, важливих державних та соціальних об'єктів, транспорту, комунікацій та зв'язку, а також енергооб'єктів.

Влада Орловської області з початку повномасштабної війни Росії з Україною ще не повідомляла про вибухи.

Нагадаємо також, що 15 листопада під час обстрілу енергоінфраструктури України було пошкоджено об'єкт енергетики, від якого живляться насоси нафтопроводу "Дружба". Внаслідок аварії тимчасово припинено постачання сирої нафти до Угорщини, Чехії та Словаччини.