На Харківщині виявили тіла ще чотирьох загиблих цивільних: одне має сліди катувань
Тіла жертв російської окупації ексгумували в двох населених пунктах, інформує
Правоохоронці ексгумували тіла ще чотирьох мирних українців на звільненій від російських загарбників території Харківської області. Ймовірно, військові РФ катували одного з загиблих – тіло цього 45-річного чоловіка виявили в селищі Куп’янськ-Вузловий у понеділок, 14 листопада. Про це повідомляє офіс генерального прокурора в
"За попередньою версією слідства, його закатували російські солдати під час окупації. На спині загиблого виявлено дві колото-різані рани", – йдеться в повідомленні.
Крім цього, у згаданому населеному пункті правоохоронні органи провели ексгумацію тіла 37-річного чоловіка. Він загинув через ворожий обстріл.
Ще двох жертв ракетних ударів країни-агресора прокурори встановили в деокупованому місті Куп‘янськ.