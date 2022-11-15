На Харківщині виявили тіла ще чотирьох загиблих цивільних: одне має сліди катувань

Тіла жертв російської окупації ексгумували в двох населених пунктах, інформує ZN.ua.

На Харківщині виявили тіла ще чотирьох загиблих цивільних: одне має сліди катувань
© Офіс генерального прокурора

Правоохоронці ексгумували тіла ще чотирьох мирних українців на звільненій від російських загарбників території Харківської області. Ймовірно, військові РФ катували одного з загиблих – тіло цього 45-річного чоловіка виявили в селищі Куп’янськ-Вузловий у понеділок, 14 листопада. Про це повідомляє офіс генерального прокурора в Telegram.

"За попередньою версією слідства, його закатували російські солдати під час окупації. На спині загиблого виявлено дві колото-різані рани", – йдеться в повідомленні.

Крім цього, у згаданому населеному пункті правоохоронні органи провели ексгумацію тіла 37-річного чоловіка. Він загинув через ворожий обстріл.

Ще двох жертв ракетних ударів країни-агресора прокурори встановили в деокупованому місті Куп‘янськ.


Максим Царук, ZN.ua





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