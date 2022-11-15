Росіяни вивели техніку з аеродрому окупованої Чаплинки

Це сталось в час відступу з Херсона.

Росіяни вивели техніку з аеродрому окупованої Чаплинки
© Минобороны РоSSии/t.me

Російська армія вивела гелікоптери з аеродрому на території тимчасового окупованого селища Чаплинка Херсонської області, після відступу з Херсона Про це повідомляє проєкт «Схеми» із посиланням на супутникові знімки Planet Labs.

Згідно із даними знімків, які є в розпорядження журналістів, ще 8 листопада супутник зафіксував на території аеродрому 15 гелікоптерів різних типів, які російські окупанти могли використовувати у війні проти України.

На супутникових знімках 12 листопада аеродром уже пустий, а гелікоптерів немає.

Водночас як повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань, в ніч з 12 на 13 листопада Збройні сили України завдали удару по аеродрому окупованої Чаплинки. При цьому відомо, що окрім гелікоптерів окупанти базували на військовій базі в Чаплинці велику кількість техніки та боєприпасів.

Сама Чаплинка розташована прибзизно за 115 кілометрів (автошляхами) від звільненого Херсона, інформує ZN.ua.


Ірина Знась, ZN.ua





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