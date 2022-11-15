США збираються модифікувати для передачі ЗСУ дрони Gray Eagle

Оскільки російські війська відступили на півдні України, адміністрація Байдена оголосила про низку нових пакетів військової допомоги для України, але бракувало частини зброї, яку українська армія давно шукала: багатоцільового безпілотника Gray Eagle, озброєного ракетамиHellfire. CNN з посиланням на двох неназваних пише, що США розглядають модифікації, які можна внести в смертоносний дрон.

Зміни, які зроблять потенційну втрату будь-яких – з їхньою чутливою бортовою технологією – меншою небезпекою та, можливо, підвищать ймовірність того, що Україна їх отримає.

«Існують конкретні та дуже технічні налаштування та вкорочення, які можуть бути зроблені для них, що може зробити це можливим у найближчій перспективі», – сказав представник Конгресу. «Але ці речі потребують часу і є досить складними».

Офіційний представник США підтвердив, що армія очолює зусилля з вивчення того, які зміни можливі в безпілотнику, виготовленому компанією General Atomics і названому в армії як MQ-1C.

«Коли ви говорите про безпілотники, це приблизно все, що ви можете отримати», — каже Сет Джонс, директор Програми міжнародної безпеки в Центрі стратегічних і міжнародних досліджень. «Це справді складні дрони».

Однак без будь-яких змін "Сірий орел", який може нести чотири ракети Hellfire і літати на висоті 25 000 футів протягом майже 30 годин, ймовірно, не буде в майбутніх списках військової допомоги, виділеної Україні.